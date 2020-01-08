Данные по авиакатастрофе в Иране США передали Зеленскому

По словам министра, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности с временно поверенной Кристиной Квин.

Посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Зеленского с госсекретарем США", - отметил Пристайко.

Напомним, сегодня Зеленский отреагировал на заявления мировых лидеров о ракетном обстреле самолета МАУ.