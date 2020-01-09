Согласовали визит госсекретаря в Украину Зеленский и Помпео

Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с государственным секретарем США Майком Помпео расследование катастрофы украинского самолета в Иране и визит госсекретаря в Украину. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Зеленский.