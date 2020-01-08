Помощь в расследовании катастрофы МАУ Помпео предложил Зеленскому

В частности, Помпео сообщил, что сегодня провел переговоры с Зеленским.

Государственный секретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проведении расследования", - отметил госсекретарь США.