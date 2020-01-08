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Политика Вчера, 23:1244
Помощь в расследовании катастрофы МАУ Помпео предложил Зеленскому
В частности, Помпео сообщил, что сегодня провел переговоры с Зеленским.
Государственный секретарь США Майк Помпео предложил помощь в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем Twitter.
"Выражаю глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагической катастрофы рейса 752 "Международных авиалиний Украины". Мы с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проведении расследования", - отметил госсекретарь США.
Напомним, ранее посольство США в Украине передало Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. Предполагается, что американская сторона могла передать сведения о том, что украинский Boeing был сбит ракетой.
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Теги: news, новости, Украина, Помпео, Зеленский, Помощь, 7dniv, 7dnivinfo  
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