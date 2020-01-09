На признание Ираном вины в крушении украинского самолета отреагировал Зеленский

Зеленский потребовал от Ирана "полного признания вины" из-за сбитого Boeing.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на признание Ираном вины в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в крушении украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам", - заявил президент.

Зеленский надеется, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Он отметил, что 45 специалистов из Украины должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости.

Напомним, генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом".