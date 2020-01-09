О ходе расследования крушения украинского самолета рассказал Гончарук

По его словам, признание вины - важный шаг в процессе расследовании. Украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины.

Также украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели черные ящики и место хранения части фрагментов самолета.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января, а также рассказал о ходе расследования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.