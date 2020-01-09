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Политика / События Сегодня, 15:3247
О ходе расследования крушения украинского самолета рассказал Гончарук
По его словам, признание вины - важный шаг в процессе расследовании. Украинские эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины.
Также украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией. Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Ирана осмотрели черные ящики и место хранения части фрагментов самолета.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал признание Ираном вины в крушении украинского самолета под Тегераном 8 января, а также рассказал о ходе расследования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кроме того, была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800. Собрано ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе. Сегодня утром электронную ДНК формулу направили украинским экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране.
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Теги: news, новости, Украина, Гончарук, 7dniv, 7dnivinfo, Иран, Крушение  
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