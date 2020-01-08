Объединение мирового сообщества помогло установить правду о катастрофе МАУ - завили в МИД

"Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду. Украинские специалисты на месте трагедии сделали важный вклад в установление истинных причин и продолжают свою работу в Иране", - считает министр.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о катастрофе украинского самолета вблизи Тегерана, сбитого иранскими 8 января. Об этом Пристайко сообщил в Twitter.

Пристайко рассказал, что находится на постоянной связи с главами МИД стран-партнеров. МИД проводит встречи с представителями посольств для того, чтобы помочь государствам, которые потеряли своих граждан в авиакатастрофе.