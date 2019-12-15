О звонке в формате Украина-Франция-Германия договорились Зеленский и Макрон

Зеленский и Макрон в телефонном разговоре в субботу обсудили дальнейшие шаги во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе, а также о приезде Макрона в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

"Владимир Зеленский проинформировал президента Франции об актуальной ситуацию с безопасностью на Донбассе. Главы государств договорились продолжить двусторонний диалог. Кроме того, стороны договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Макрон также согласился посетить Киев по приглашению Зеленского.