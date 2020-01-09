 

Доказательства сбивания самолета до заявлений других стран были у Украины

Политика Вчера, 19:1970
Доказательства сбивания самолета до заявлений других стран были у Украины
Он отметил, что в Киев поступала информация от украинских экспертов из Тегерана.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран... Специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранская власть, и знаем, у кого ее купили", - подчеркнул секретарь СНБО.
По словам Данилова, именно наличие у Киева этих доказательств и публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на изменение позиции Ирана.
"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты. Это была наша задача перед нашими гражданами, перед всем миром, ведь когда говорят, что Украина виновата в тех событиях, - нам это не нравится", - сказал секретарь СНБО.
"Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна, и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону... Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели это (доказательство, - ред.) уже на украинской стороне ", - добавил он.
Секретарь СНБО заверил, что Украина не остановит расследование этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, поскольку будет требовать наказания виновных. Также он уверен, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимость самолета.
"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали", - отметил Данилов.
Напомним, Данилов обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции ход расследования причин катастрофы украинского самолета в Иране.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Катастрофа, Иран, СНБО, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

США и Украину к расследованию катастрофы МАУ официально пригласил Иран
США и Украину к расследованию катастрофы МАУ официально пригласил Иран
9-янв-2020, 17:49
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
В СНБО назвали версии авиакатастрофы в Иране
9-янв-2020, 14:06
Полеты в Иран запретила Украина
Полеты в Иран запретила Украина
8-янв-2020, 13:05
Главную угрозу мировой безопасности назвали в СНБО
Главную угрозу мировой безопасности назвали в СНБО
14-дек-2019, 19:58
Данилов раскрыл детали заседание СНБО
Данилов раскрыл детали заседание СНБО
7-дек-2019, 17:25

Последние новости

Вчера, 2020-01-11
20:58
Политика
Отставку верховного лидера из-за сбития самолета МАУ требуют протестующие в Иране
20:38
Политика
Квалификацию катастрофы "Боинга" изменил офис генпрокурора Украины
19:19
Политика
Доказательства сбивания самолета до заявлений других стран были у Украины
19:17
Политика
О звонке в формате Украина-Франция-Германия договорились Зеленский и Макрон
19:15
Политика
Процедуру международного расследования катастрофы МАУ начала Франция
16:00
События
Полную ответственность за катастрофу украинского самолета на себя взяло КСИР
15:45
Политика
Объединение мирового сообщества помогло установить правду о катастрофе МАУ - завили в МИД
15:41
Политика
Процедуру международного расследования катастрофы МАУ начала Франция
15:38
Политика
Снизил прогноз по ценам на нефть всемирный банк
15:32
Политика / События
О ходе расследования крушения украинского самолета рассказал Гончарук
12:45
Экономика
Прогноз по росту экономики Украины сохранил всемирный банк
12:24
Политика
Разъяснение о выходе на пенсию в 2020 году дал ПФУ
12:10
Экономика
Главную причину снижения инфляции назвал НБУ
11:38
Политика
На признание Ираном вины в крушении украинского самолета отреагировал Зеленский
11:33
Политика
На признание Ирана о крушении самолета ответил глава МАУ
11:28
Политика
Разведданные об авиакатастрофе МАУ обсудили главы МИД Канады и США
11:22
Политика
Перепутать самолет МАУ с американским враждебным объектом могли Иранские военные
10:52
Политика
То что украинский самолет был сбит из-за "человеческой ошибки" признали в Иране
10:25
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (11.01.20)
10:08
События / Жизнь
Какие сегодня праздники, события - 11 Января

Новости ТОП-7

Тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету зафиксировал Спутник США546
Владелец кофейни Starbucks: «Если вы поддерживаете традиционные браки, не покупайте наш кофе!»327
Полную ответственность за катастрофу украинского самолета на себя взяло КСИР189
Отчет о причинах авиакатастрофы МАУ опубликовал Иран167
Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране заявил Трамп165
О потере части данных из черных ящиков самолета МАУ заявил Иран161
Как горел украинский самолет видел экипаж другого лайнера140

Досуг

Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Ювелирный магазин «Мальва» дарит 5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
5 лайфхаков, которые помогут выбрать украшения
Вчера, 12:2968
Оформление страховки для визы
Оформление страховки для визы
С того момента, как на законодательном уровне был введен безвизовый режим, путешествия для граждан Украины стали намного проще
26-дек-2019, 19:19242
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Как подобрать мебель для спальной комнаты
Правильно обустроенная спальня позволит владельцу комнаты отдыхать и чувствовать себя уютно дома
26-дек-2019, 15:17201
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18238
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51299
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:261801

События

Полную ответственность за катастрофу украинского самолета на себя взяло КСИР
Полную ответственность за катастрофу украинского самолета на себя взяло КСИР
Корпус стражей исламской революции берет на себя полную ответственность за катастрофу
Вчера, 16:00189
О ходе расследования крушения украинского самолета рассказал Гончарук
О ходе расследования крушения украинского самолета рассказал Гончарук
Украинские эксперты продолжают работу на месте крушения самолета
Вчера, 15:3286
Какие сегодня праздники, события - 11 Января
Какие сегодня праздники, события - 11 Января
11 Января : праздники, события...
Вчера, 10:0888
Появилось видео с черным ящиком самолета МАУ
Появилось видео с черным ящиком самолета МАУ
Иран заявляет о трудностях с расшифровкой самописцев
10-янв-2020, 14:4999
Тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету зафиксировал Спутник США
Тепловой след двух ракет на пути к украинскому самолету зафиксировал Спутник США
В разведке сообщили, что иранский радар осуществил захват в цель украинского самолета
10-янв-2020, 14:43546
Присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ Иран разрешил Boeing
Присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ Иран разрешил Boeing
Тегеран призвал Канаду и другие страны предоставить информацию относительно катастрофыВВВ
10-янв-2020, 12:5472
7 Днів