Квалификацию катастрофы "Боинга" изменил офис генпрокурора Украины

Как отмечается в сообщении, следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.

Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ.

Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления, в отношении которого расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

По информации Офиса генпрокурора, квалификация изменена по результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии и учитывая признание Ираном сбитие самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны.