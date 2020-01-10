Квалификацию катастрофы "Боинга" изменил офис генпрокурора Украины

Как отмечается в сообщении, следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению СБУ.
Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления, в отношении которого расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
По информации Офиса генпрокурора, квалификация изменена по результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии и учитывая признание Ираном сбитие самолета авиакомпании "МАУ" военными этой страны.
Ранее сообщалось, что расследование катастрофы украинского "Боинга" в Иране проводилось по по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).