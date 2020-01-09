Отставку верховного лидера из-за сбития самолета МАУ требуют протестующие в Иране

В частности, на видео, размещенном в соцсети Twitter, сотни людей скандируют перед университетом Амира Кабира в Тегеране.

Группа иранских демонстрантов требует отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в субботу, 11 января, после того, как Тегеран заявил, что его военные по ошибке сбили самолет "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает издание Reuters.

"Главнокомандующий (Хаменеи, - ред.) уходи в отставку, уходи в отставку", - требуют демонстранты.

При этом Reuters подчеркивает, что им не удалось проверить подлинность видеозаписи.

Напомним, ранее сообщалось, что Хаменеи был проинформирован о непреднамеренном сбивании украинского самолета вблизи Тегерана и потребовал опубликовать данные о сбитом Boeing.