В прокуратуру с заявлением об угрозах обратился Соболев

По словам Соболевых угрозы поступали от адвоката Михаила Иванюка с позывным "Булат" - бывшего представителя полка "Азов", который возглавлял там внутреннюю разведку, так называемую Метеослужбу, также работал полицейским, или же, вероятно, работает и сейчас.

Его фамилию потерпевшие называли среди восьми, которым советовали пройти полиграф.

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна обратились в прокуратуру с заявлением об угрозах после того, как в декабре в результате покушения на депутата погиб его 3-летний сын. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

"Писал адвокат Иванюка: "Он готов на все". А я не понимаю, что значит на все. На плохое, на хорошее? После того, как убили моего ребенка. А почему он пишет именно мне, а не мужу? Я тоже готова на все", - рассказала жена Соболева.

В самом заявлении указано, что адвокат якобы пытался договориться с потерпевшими.