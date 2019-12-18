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Политика Сегодня, 14:2758
В прокуратуру с заявлением об угрозах обратился Соболев
По словам Соболевых угрозы поступали от адвоката Михаила Иванюка с позывным "Булат" - бывшего представителя полка "Азов", который возглавлял там внутреннюю разведку, так называемую Метеослужбу, также работал полицейским, или же, вероятно, работает и сейчас.
Его фамилию потерпевшие называли среди восьми, которым советовали пройти полиграф.
Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна обратились в прокуратуру с заявлением об угрозах после того, как в декабре в результате покушения на депутата погиб его 3-летний сын. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.
"Писал адвокат Иванюка: "Он готов на все". А я не понимаю, что значит на все. На плохое, на хорошее? После того, как убили моего ребенка. А почему он пишет именно мне, а не мужу? Я тоже готова на все", - рассказала жена Соболева.
В самом заявлении указано, что адвокат якобы пытался договориться с потерпевшими.
"Андрей Цыганков (адвокат Михаила Иванюка, - ред.) предлагает согласовать возможные действия, которые бы позволили Михаилу Иванюку избежать участия в уголовном производстве и исключить проведение в отношении него каких-либо следственных (розыскных) и негласных следственных действий", - говорится в заявлении.
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Теги: news, новости, Украина, Покушение, Соболев, 7dniv, 7dnivinfo  
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