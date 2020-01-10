Обеспокоенность задержанием британского посла в Иране выразили в ЕС

По его словам, ЕС призывает Иран к деэскалации конфликтной ситуации, а также к соблюдению Венской конвенции.
В Европейском союзе выразили обеспокоенность задержанием посла Великобритании в Иране. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.
"Очень обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и создание пространства для дипломатии", - написал Боррель.
При этом замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации. По его словам, когда стало известно о личности задержанного, его отпустили через 15 минут.
Напомним, посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протестов 11 января в Тегеране и участии в них. По данным иранских СМИ, Макэр фотографировал происходящее и "подстрекал к радикальным действиям".