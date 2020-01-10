Обеспокоенность задержанием британского посла в Иране выразили в ЕС

По его словам, ЕС призывает Иран к деэскалации конфликтной ситуации, а также к соблюдению Венской конвенции.

В Европейском союзе выразили обеспокоенность задержанием посла Великобритании в Иране. Об этом сообщил высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.

"Очень обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране. Полное соблюдение Венской конвенции является обязательным условием. ЕС призывает к деэскалации и создание пространства для дипломатии", - написал Боррель.

При этом замглавы министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что посол Великобритании был задержан как неизвестный иностранец на незаконной демонстрации. По его словам, когда стало известно о личности задержанного, его отпустили через 15 минут.