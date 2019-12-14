Спешить с торговой сделкой с Британией после Brexit ЕС не будет

По его словам, для заключения новой торговой сделки понадобится больше года.

Европейский союз не планирует торопиться с заключением нового торгового соглашения с Великобританией после выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Об этом заявил вице-премьер Ирландии Саймон Ковени, передает BBC.