В Иран спецгруппу для помощи семьям жертв самолета МАУ направит Швеция

Как сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, спецгруппе может понадобиться день или несколько дней для того, чтобы попасть в Иран.

Министерство иностранных дел Швеции отправит в свое посольство в Иране специальную группу для оказания помощи в решении вопросов родственников жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщает шведское радио.

"В их задачу входит оказать помощь консульству, например, в контактах с родственниками и взаимодействии с иранскими властями. Мы обсуждаем с другими министерствами и ведомствами окончательный состав этой группы", - сообщила министр.