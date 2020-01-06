К переговорам с Ираном без предварительных условий готова США

По словам главы Пентагона, США готовы обсудить новые шаги Ирана, которые помогут стране стать лучше.

США готовы провести переговоры с Ираном о деэскалации отношений без предварительных условий. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в эфире CBS News.

"Мы готовы сесть за стол переговоров и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед - ряд шагов", - заявил Эспер.

Также Эспер отметил, что США не сожалеет об устранении иранского генерала Касема Сулеймани, так как это позволило обеспечить Америке большую безопасность. Несмотря на это в Пентагоне сохраняют бдительность в отношении Ирана.