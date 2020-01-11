Иран вернуться к ядерной сделке призывают Меркель, Макрон и Джонсон

В частности, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон отметили "дестабилизирующую роль Ирана в регионе" и, в то же время, призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерной сделке.
Главы Франции, Германии и Великобритании опубликовали совместное заявление о ситуации в Иране, в котором призвали страну вернуться к участию в ядерном соглашении. Соответствующее заявление было опубликовано в воскресенье, 12 января, на сайте Елисейского дворца и правительства Германии.
"Важно, чтобы Иран вернулся к полному выполнению своих обязательств по договору", - указано в заявлении.
Также подчеркивается, что в Париже, Лондоне и Берлине "выразили глубокую озабоченность действиями, предпринимаемыми Ираном с июля 2019 года".
В заявлении указано, кроме прочего, что недавние события сделали очевидной дестабилизирующую роль Ирана в регионе, в частности, посредством действий Корпуса стражей исламской революции и спецподразделения "Кудс".
"Мы принимаем к сведению заявление Ирана по поводу уничтожения рейса МАУ (Международных авиалиний Украины) PS752 и обязуемся работать с Ираном на следующих этапах", - сообщается в документе.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Ирана отрицало выход страны из ядерной сделки. Подчеркивалось, что ядерная сделка 2015 года не утратила силу, несмотря на отступление Тегерана от части ее положений.