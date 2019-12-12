Была названа сумма выявленных убытков государства из-за коррупции в 2019 году

Так, в прошедшем году оперативники спецслужбы блокировали 497 проявлений коррупции среди украинских чиновников разных уровней.

Служба безопасности Украины назвала сумму убытков государства из-за коррупции в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Общая сумма неправомерной выгоды, которую требовали коррупционеры составляет более 65 миллионов гривен, а выявленные убытки государства и территориальных общин - более чем 1 миллиард 400 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по результатам противодействия коррупции 189 чиновников приговорили и 164 человека уволили с должностей.