На "украинское вмешательство" в выборы пожаловался Трамп

Американский лидер также вспомнил об "украинском вмешательстве" в выборы в США.
Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал демократов, которые инициировали процедуру импичмента и назвал предъявленные ему обвинения безосновательными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.
"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал Трамп.
По его словам, это выглядит так же, как все, что "мы уже видели", от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом.
"Нужно получить ответы генерального инспектора до пятницы, потому что это тот парень, который поджег запал. Так что, если он хочет очистить свое имя, пусть докажет, что его офис некомпетентен. Генеральному инспектору не были нужны доказательства", - добавил он.