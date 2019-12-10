На "украинское вмешательство" в выборы пожаловался Трамп

Американский лидер также вспомнил об "украинском вмешательстве" в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал демократов, которые инициировали процедуру импичмента и назвал предъявленные ему обвинения безосновательными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

"Палата представителей США расследует происхождение жалобы информатора в украинском деле. Генеральный инспектор Разведывательного сообщества Майкл Аткинсон столкнулся с серьезными вопросами. Демократы, зная, что генеральный инспектор - главная проблема, не опубликовали его показания", - написал Трамп.

По его словам, это выглядит так же, как все, что "мы уже видели", от российского вмешательства до украинского вмешательства, которое стало обманом с импичментом.