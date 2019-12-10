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Политика Сегодня, 10:4935
Украина не ведет переговоров относительно покупки газа с РФ заявил Витренко
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил это отвечая на вопрос - мог бы "Нафтогаз" иметь дочернюю компанию, которая бы покупала газ напрямую у "Газпрома".
Между Украиной и Россией нет контрактов и переговоров по покупке газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
"Мог бы. Но нет таких контрактов, нет таких планов, нет таких переговоров, мыслей. Теоретически все возможно в мире, но практических оснований для того, чтобы это обсуждать, сейчас нет", - ответил директор "Нафтогаза".
В то же время он сказал, что сейчас, как и раньше, есть законодательные возможности для прямой покупки газа у "Газпрома". Он напомнил, что прямая закупка газа сейчас не осуществляется из-за прекращения его поставки Россией.
"И наша задача как "Нафтогаза" и моей команды была в том, что в ситуации, когда мы понимали, что россияне прекратят поставки газа, найти альтернативные возможности обеспечить потребности украинских потребителей в газе из Европы. Вот что мы делали", – заявил Витренко.
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Теги: news, новости, Украина, Витренко, Нафтогаз, 7dniv, 7dnivinfo  
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