На обстрел военной базы с американцами в Ираке отреагировал Помпео

Он назвал атаку на авиабазу нападением на иракский народ и призвал привлечь к ответственности виновных.

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал обстрел авиабазы в Ираке 12 января, где размещаются американские военные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Помпео.

"Возмущены сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы. Я молюсь за скорейшее выздоровление раненых и призываю правительство Ирака привлечь к ответственности виновных в этом нападении на иракский народ", - написал Помпео.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Ранения получили четыре человека, двое из которых - иракские офицеры.