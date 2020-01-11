Часть специалистов возвращается в Украину - авиакатастрофа в Иране

По его словам, в Украину уже возвращаются спасатели, которые завершили необходимые работы.

Часть специалистов, которые находятся в Иране в связи с авиакатастрофой самолета МАУ, уже возвращается в Украину. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Радио Свобода.

"Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - отметил Данилов.

Он также подчеркнул, что другие украинские специалисты продолжают работать в Иране. В частности, это представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел.