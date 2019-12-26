В Кабмине назвали сроки принятия закона о рынке земли

Мушак отмечает, что в случае голосования по полной процедуре, рассмотрение этого законопроекта может занять около 2 месяцев из-за большого количества поправок, которые депутаты внесли в законопроект.
По сокращенной процедуре, законопроект могут принять за 3 часа.
Верховная рада может начать процесс голосования за закон о рынке земли во втором чтении. Об этом написал в Facebook советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексей Мушак.
"К рассмотрению базового для земреформы (законопроекта - ред.) 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело только за политической волей", - сообщил Мушак.
"Сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержано системную правку", - добавил Мушак.
Представление правок депутатов, которые суммарно занимают 2583 страницы, до законопроекта на 6 страниц, Мушак назвал "законодательным спамом", целью которого является задержка рассмотрения законопроекта.
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