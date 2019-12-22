Участие в работе ПАСЕ возобновит Украина на этой неделе

По его словам, на этой неделе Рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Верховная рада Украины на этой неделе примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа Алексея Гончаренко.

"Сегодня это решение будет утверждено на комитете по международным делам ВР. Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге", - добавил нардеп.