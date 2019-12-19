Комитету по нацбезопасности провести заседание из-за атаки на самолет МАУ поручил Разумков

По его словам, постановление может быть рассмотрено на заседании парламента во вторник.

Глава ВР Дмитрий Разумков поручил комитету по вопросам заседания нацбезопасности и обороны провести заседание из-за атаки на украинский самолет в Иране. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества, чтобы провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной рады. Так же я обращаюсь к нашим коллегам подготовить постановление ВРУ об этих событиях, сделать это как можно скорей", - заявил Разумков.

Разумков позже добавил, что заседание комитета состоится в два часа.