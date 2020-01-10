Против молдавского олигарха Плахотнюка США ввели санкции

В частности, Помпео отметил, что коррумпированные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно навредили независимости демократических институтов в Молдове.

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня я публично обвиняю его. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", - отметил Помпео.