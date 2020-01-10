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Политика Сегодня, 18:2327
Против молдавского олигарха Плахотнюка США ввели санкции
В частности, Помпео отметил, что коррумпированные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно навредили независимости демократических институтов в Молдове.
Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против молдавского олигарха и бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
"Сегодня я публично обвиняю его. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", - отметил Помпео.
Напомним, Плахотнюк покинул Молдову в июне после отставки правительства Павла Филипа на фоне политического кризиса после того, как Партия социалистов и проевропейский блок Acum объединились против Демократической партии.
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Теги: news, новости, Украина, США, Санкции, Плахотнюк, 7dniv, 7dnivinfo  
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