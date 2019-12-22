Закон о "Пласте" подписал Зеленский

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 13 января.

Президент Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0976 о поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт" со своими предложениями. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

В частности, в ходе доработки документа было изменено его название на более объединяющее "О признании пластового движения и особенностях государственной поддержки пластового, скаутского движения", изъяты нормы, противоречащие законодательству и нарушающие принцип равенства общественных организаций.

Доработанный закон касается как пластовых, так и скаутских общественных объединений. Вопрос признания исторического вклада Пласта отражен в преамбуле.

Также документ предусматривает разработку органами исполнительной власти и органами местного самоуправления государственных и местных программ в отношении детей и молодежи с учетом предложений пластовых, скаутских общественных объединений, а также возможность привлечения пластовых, скаутских общественных объединений (с их согласия) к реализации государственных и местных программ.

Кроме того, определено, что органы исполнительной власти и органы местного самоуправления оказывают материальную, финансовую, информационную, консультационную поддержку деятельности пластовых, скаутских общественных объединений. При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ, проектов, направленных на достижение пластовой, скаутской образовательной (учебной) программы.