Глава иранского следствия посетит Украину

Сообщается, что Данилов провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

Стороны обсудили актуальное состояние расследования авиакатастрофы в Иране.

Глава группы по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар в связи с расследованием авиакатастрофы самолета МАУ посетит Украину. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По словам Данилова, украинская сторона ожидает прилет представителя следственной группы Ирана. Он также уточнил, что часть экспертной группы возвращается в Украину.

"Основная часть экспертов остается в Тегеране", - добавил он.