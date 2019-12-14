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Политика Вчера, 20:1841
Постановление о возвращении Украины к работе в ПАСЕ внесли в Раду
Проектом предлагается предусмотреть, что Рада поручает постоянной делегации ВР в ПАСЕ подать свои полномочия на утверждение для участия в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года.
В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №2718 "О заявлении Верховной рады Украины "Об участии Постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы в 2020 году". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.
Указано, что целью участия украинской делегации в работе ПАСЕ является недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики России, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущение использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине.
"Верховная рада ... призывает страны-члены СЕ усилить усилия по побуждению российской стороны к выполнению ее международных обязательств как члена Совета Европы, в том числе принятых Ассамблеей резолюций и рекомендаций, с целью восстановления уважения со стороны Российской Федерации к принципам международного права, включая территориальную целостность и нерушимость границ в Европе", - указано в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что парламент на этой неделе примет постановление о возобновлении участия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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Теги: news, новости, Украина, ПАСЕ, 7dniv, 7dnivinfo  
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