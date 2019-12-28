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Политика Вчера, 20:2056
Введение реестра педофилов одобрил Зеленский
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента 13 января.
Глава государства Владимир Зеленский сегодня, 13 января, подписал законопроект №0887 (№6607 - в ВР 8 созыва) о реестре педофилов. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Согласно закону, Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр) - автоматизированная электронная база данных, созданная для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке. Его держателем является Министерство юстиции Украины.
В реестр вносятся сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, даты рождения, место жительства или пребывания, преступления, за которое он был осужден, вида уголовного наказания, к нему был применен, информацию о фактически отбытого им наказания, а также о нарушении правил административного надзора.
"Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего к созданию реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора ", - говорится в тексте закона.
Определено, что пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.
Также закон определяет, кто имеет право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре.
Подчеркнем, в редакции закона к первому чтению также предусматривалось введение химической кастрации педофилов, однако с их согласия. Ко второму чтению эту норму убрали из документа.
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