Закон о труде и Изменения в госбюджет 2020 сегодня рассмотрит Рада

В частности, нардепы рассмотрят во втором чтении изменения к закону "О государственном бюджете Украины на 2020 год" по Фонду развития предпринимательства, а также законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы в связи с проведением административной реформы.

Верховная рада сегодня рассмотрит внесение изменений в госбюджет 2020 и законопроект о труде. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

Сегодня Рада рассмотрит устранения шероховатостей в тексте принятого закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины".

Парламентарии также проголосуют за досрочное прекращении полномочий народного депутата Ирины Венедиктовой, которую назначили временной главой Госбюро расследований.