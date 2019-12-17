Серверы украинской компании Burisma в поисках компромата на Байдена взломали российские хакеры

В правлении газовой компании Burisma состоял Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Сейчас он один из претендентов на кресло президента США на следующих выборах.

Серверы украинской газовой компании Burisma, котрая фигурировала в разговоре американского и украинского президентов и стала причиной процедуры импичмента против Дональда Трампа, взломали российские хакеры. Об этом пишет The New York Times.

Ссылаясь на экспертов американской компании по кибербезопасности Area 1 Security, газета отмечает, что попытки взлома Burisma начались в начале ноября, когда в СМИ освещались тема Байдена, Украины и импичмента Трампа.

Пока не установлено, что именно искали хакеры, и удалось ли им что-то найти. Проанализировав шаги и масштабы атак, эксперты говорят, что хакеры могли искать компромат о Байдене.