Все руководство налоговой службы отстранили в Одессе

По его словам, такой шаг он сделал после того, как детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки.

В Одесской области отстранено все руководство Государственной налоговой службы (ГНС) и назначена проверка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГНС Украины Сергея Верланова.

Деньги руководитель предлагала главе структурного подразделения региональной прокуратуры.

"Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены... Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов", - отметил Верланов.

Он добавил, что также начинает проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции.