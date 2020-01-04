Рейтинг стоимости проезда в областях Украины обновил Госстат

По данным статистического ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал 15,9% - с 4,4 грн до 5,1 грн.

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги по Украине в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

В то же время, бензин А-95 подешевел за год на 7,7% до 28,1 грн за литр, бензин А-92 на 7,9% до 27,0 грн, газ сжиженный для автомобилей на 13,8% до 12,5 грн.

По данным Госстата, самая высокая стоимость проезда в Киеве - 8,0 грн з билет. Далее идут Харьковская (6,6 грн) и Донецкая области (6,4 грн).

Самая низкая стоимость проезда в Житомирской (3,5 грн), Черкасской (3,0 грн) и Херсонской областях (2,5 грн). Данные по Закарпатской области отсутствуют.