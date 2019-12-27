Имущество николаевского судостроительного завода арестовал суд

В ОГП отмечают, что прокуратурой принимаются меры, направленные на привлечение к уголовной ответственности всех лиц, участвовавших в противоправных действиях относительно искусственного доведения до банкротства и незаконных сделках с имуществом предприятия.

Печерским районным судом Киева в уголовном производстве наложен арест на весь целостный имущественный комплекс публичного акционерного общества "Николаевский судостроительный завод "Океан". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Напомним, ранее в рамках уголовного дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов 17 сентября суд арестовал завод "Кузница на Рыбацкой". Однако 19 ноября Киевский апелляционный суд принял решение об отмене ареста недвижимости и корпоративных прав завода.