Один человек не может нести полную ответственность - заявил Рухани об атаке на самолет МАУ

Рухани отметил, что иранский народ должен быть уверен, что инцидент с авиакатастрофой не повторится.

Один человек не может нести полную ответственность за инцидент с сбитым в Иране украинским самолетом. Об заявил президент Ирана Хасан Рухани, сообщают иранские СМИ.

"Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом", - заявил иранский президент.

Напомним, 8 января иранские военные двумя ракетами сбили самолет МАУ, совершавший рейс из Тегерана в Киев. Погибли все пассажири и экипаж. Иранские власти заявили, что сбитие самолета произошло по ошибке, хотя сначала опровергали эту информацию.