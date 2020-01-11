Об аресте "некоторых людей" за их роль в крушении самолета МАУ заявили в Иране

По его словам, судебный орган Ирана арестовал "некоторых людей" за их роль в крушении украинского самолета, который, по словам иранских властей, был случайно сбит иранской ракетой.

Во вторник, 14 января представитель судебной системы Ирана Голамхоссейн Эсмаили заявил, что "некоторые люди" были арестованы за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Он не дал дальнейших подробностей.

Ранее сообщалось, что украинские спасатели, которые находились в Иране в связи с авиакатастрофой, вернулись домой. При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 13 января сообщил, что представители следствия и специалисты по вопросам идентификации тел еще остаются в Иране.

Как писало ранее РБК-Украина, международная группа по расследованию катастрофы в Иране должна собраться в полном составе до 14 января.