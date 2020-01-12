Загрязнение воздуха достигло опасного уровня в Австралии

Из-за чрезвычайного уровня загрязнения не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение матчей.

Из-за масштабных лесных пожаров в Австралии загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Об этом сообщает ABC.

Ранее сообщалось, что на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.