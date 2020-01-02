Назначенных Рябошапкой прокуроров из дела Майдана удалил суд

Он удовлетворил отвод, заявленный стороной потерпевших. Потерпевшие считают, что 28 декабря генпрокурор Руслан Рябошапка специально заменил группу прокуроров в процессе на более лояльных и готовых поддержать обмен 5 беркутовцев.

Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана. Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передает РБК-Украины.

Таким образом, вместо прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова и Игоря Земскова в процесс были включены новые прокуроры - Денис Субботин, Александр Шевеленко и Марина Мазепина.

На заседании 14 января Святошинский суд удовлетворил отвод новым прокурорам.

"Суд считает, что отвод подлежит удовлетворению", - огласил решение Дячук.