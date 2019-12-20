2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине направила Рада

Так, нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства" во втором чтении. За него проголосовал 261 парламентарий.

Верховная рада направила 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

Законом предусмотрено увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

Кабинету министров документом поручено в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона утвердить порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства, с учетом положений ЗУ "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Напомним, в конце декабря Верховная рада приняла за основу законопроект №2589, которым предлагалось направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.