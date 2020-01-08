Тотальный аудит лесхозов объявил Кабмин

По его словам, для проверок определили приоритетные области - Ровненская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.

В ближайшее время в Украине пройдет тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса. Об этом на брифинге по результатам совещания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.