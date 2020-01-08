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Политика Сегодня, 16:1037
Тотальный аудит лесхозов объявил Кабмин
По его словам, для проверок определили приоритетные области - Ровненская, Волынская, Черниговская, Сумская, Закарпатская и район Карпат.
В ближайшее время в Украине пройдет тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой леса. Об этом на брифинге по результатам совещания с представителями территориальных органов Государственного агентства лесных ресурсов заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.
"В этих областях будет проведен тотальный аудит предприятий, которые занимаются вырубкой лесов, вне зависимости от формы собственности", - заявил Гочарук.
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Теги: news, новости, Украина, Гончарук, Кабмин, Аудит, лесхоз, 7dniv, 7dnivinfo  
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