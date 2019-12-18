Закон Зеленского о вспомогательных органах Рады одобрил предварительно Парламент

В частности, документ предлагает закрепить в полномочиях парламента норму о создании других органов, обеспечивающих работу Рады, за счет госбюджета.

Верховная рада во вторник, 14 января, предварительно одобрила законопроект №1028 о создании за счет государственного бюджета органов, обеспечивающих работу ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

За такое решение проголосовали 249 парламентариев.

"Возможность создания в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины является важным залогом эффективной организации тех органов и служб, которые должны создаваться парламентом для обеспечения его работы", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Напомним, парламент 3 сентября направил данный законопроект в Конституционный суд Украины.