 

Рабинович раскрыл «дьявольский план» власти: Украину – продать, украинцев – превратить в рабов!

Политика Сегодня, 16:5956
Рабинович раскрыл «дьявольский план» власти: Украину – продать, украинцев – превратить в рабов!
Нынешняя власть не отказывается от идеи во что бы то ни стало и срочным образом продать Украину. 
И произойти это может уже на следующей неделе. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович, выступая с парламентской трибуны во вторник, 14 января.
Нынешняя власть не отказывается от идеи во что бы то ни стало и срочным образом продать Украину. 
И произойти это может уже на следующей неделе. Такое заявление сделал народный депутат Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович, выступая с парламентской трибуны во вторник, 14 января.
«Дорогие друзья! Хочу вас всех поздравить: осталось буквально немного времени, и мы вот-вот сумеем уехать в любую страну мира, потому что своей то земли у нас не будет – мы ее продадим. На следующей неделе они собираются продать землю Украины», – обратился парламентарий к своим коллегам.
Вадим Рабинович с «пониманием» отнесся к подобным желаниям, ведь «примерно половине тех, кто сегодня у власти, есть куда потом уехать – они отработают задачу Сороса и МВФ и поедут туда, где их деньги, а их деньги – не в Украине».
«И тут нет «зрады», нет никакого вранья, что «все пропало», просто те украинцы, которые останутся на проданной земле, могут великолепно устроиться рабами на плантациях», – предупредил народный депутат.
Вместе с тем политик обратил внимание на то, что, несмотря на многочисленные протесты большинства людей, которые выходят на улицы, перекрывают движение, некоторые участники земельной аферы продолжают продвигать закон о продаже украинской земли, и делают это незаконными способами.
«Я понимаю, что «дядюшка Сорос» потребовал решить этот вопрос. Но у нас есть только одна земля. Всем, кто поднимает свой голос против этого «дьявольского плана», тех запугивают, открывают липовые уголовные дела, и все для того, чтобы на следующей неделе произошло долгожданное событие – продажа украинской земли. День, который мы будем с вами в календаре отмечать черным цветом – день продажи Украины», – уверен сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя».
«Дорогие друзья, наша партия постоянно пытается донести до вас весь ужас того, что хотят сотворить. Но сегодня нас мало. Недостаточно одной или двух партии. Мы все должны сказать свое общее всеукраинское «нет» планам продажи украинской земли», – призвал народный депутат.
Вадим Рабинович назвал «безумием» то, что «с радостью, с аплодисментами, с ухмылками и шутками готовят продажу европейского государства – просто на корню, и считается, что это победа».
«Это последний завершающий эксперимент, добивающий бедную Украину. И если мы с вами это допустим, мы не имеем права находиться в этом зале, мы не имеем называться народными депутатами – мы сброд, который не сумел отстоять свою землю. Поэтому давайте один раз отбросим страх перед какой-то мифической властью, посмотрим открытыми глазами на то, что нас просто как рабов вместе с землей хотят продать, и не дадим этому совершиться!» – призвал Верховную Раду сопредседатель «Оппозиционной платформы – За життя» Вадим Рабинович и обратился к власти: «Когда вы уже нажретесь, сволочи?!.».
 

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Теги: news, новости, Украина, Закон, рынок, земли, Рабинович, За_життя, 7dniv, 7dnivinfo  
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