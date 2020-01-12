Планы о передаче черных ящиков сбитого Boeing опровергает Франция

Сообщается, что на сегодня продолжаются дискуссии между всеми заинтересованными сторонами.

Иран пока не обращался к Франции по поводу передачи черных ящиков сбитого украинского самолета для дальнейшей расшифровки. Об этом в Twitter сообщило Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

"На данный момент не было предложено выполнить расшифровку данных черных ящиков", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили заявил, что черные ящики сбитого украинского самолета будут отправлены во Францию. Кроме того, стало известно, что Иран создаст специальную структуру для расследования авиакатастрофы самолета украинской компании МАУ.