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Политика Вчера, 23:0150
Дату внеочередного заседания по децентрализации назвали в Раде
"Сессия продолжается на этой пленарной неделе, а потом еще неделю работы в комитетах. Пленарные заседания могут назначаться дополнительно, если будет необходимость. Я слышал несколько вариантов, но этот вопрос будет решен на заседании фракции. Те даты, говорили - это 24 января, если я не ошибаюсь. Есть большая вероятность, что пройдет в этот день (внеочередное заседание - ред.) ", - рассказал Качура.
По его словам, окончательное решение о назначении даты будет принято на заседании фракции "Слуга народа".
Для принятия законопроекта о децентрализации власти 24 января пройдет внеочередное заседание Верховной рады Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.
Напомним, ранее сообщалось, что в законопроекте о внесении изменений в Конституцию по децентрализации за оккупированным Севастополем останется прежний специальный статус.
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Теги: news, новости, Украина, децентрализация, 7dniv, 7dnivinfo  
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