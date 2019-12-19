Дату внеочередного заседания по децентрализации назвали в Раде

"Сессия продолжается на этой пленарной неделе, а потом еще неделю работы в комитетах. Пленарные заседания могут назначаться дополнительно, если будет необходимость. Я слышал несколько вариантов, но этот вопрос будет решен на заседании фракции. Те даты, говорили - это 24 января, если я не ошибаюсь. Есть большая вероятность, что пройдет в этот день (внеочередное заседание - ред.) ", - рассказал Качура.

По его словам, окончательное решение о назначении даты будет принято на заседании фракции "Слуга народа".

Для принятия законопроекта о децентрализации власти 24 января пройдет внеочередное заседание Верховной рады Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил замглавы комитета по вопросам организации государственной власти Александр Качура.