Черные ящики самолета МАУ передать Иран просит Украина

В ОГП отметили, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.
Офис Генерального прокурора и Службы безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы самолета рейса PS752. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшие рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Иран на самом высоком уровне признает ответственность за сбитый украинский самолет и не пытается переложить вину на США.