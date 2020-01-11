Черные ящики самолета МАУ передать Иран просит Украина

В ОГП отметили, что Украина принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев.

Офис Генерального прокурора и Службы безопасности Украины обратились к Ирану с запросом передать бортовые самописцы самолета рейса PS752. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшие рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбитый иранскими военными ", - говорится в сообщении.