Россию в издевательстве над татарами в оккупированном Крыму обвиняет Human Right Watch

Отмечается, что только в марте были арестованы 24 человека, преобладающую часть которых составляли активисты "Крымской солидарности" - группы, которая оказывает правовую и социальную помощь семьям арестованных по политическим мотивам.

В течение 2019 года российская власть в оккупированном Крыму продолжала издеваться над крымскими татарами, преследуя десятки людей по сфабрикованным обвинениям в терроризме. Об этом говорится в "Всемирном отчете 2020" организации Human Right Watch, передает РБК-Украина.

"Всех арестованных обвинили в причастности к панисламскому движению "Хизб ут-Тахрир" ("Партия освобождения"), запрещенного в России как "террористическая" организация, однако легального в Украине. Никаких обвинений, которые были бы связаны с насилием, никому из арестованных не предъявлялось. По меньшей мере четверо подверглись пыткам или недозволенному обращению со стороны сотрудников российских силовых структур", - говорится в отчете.

В организации отметили, что в июне в Крыму арестовали еще восьмерых крымских татар по такому же обвинению.

"В июне Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти немедленно перевести в больницу Эдема Бекирова, тяжелобольного крымскотатарского активиста, которого удерживали в СИЗО с декабря 2018 года. Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ и освободила Бекирова только в августе. В сентябре Бекиров вернулся в Киев в рамках обмена пленными", - говорится в документе.

В Human Right Watch также напомнили, что в декабре 2018 года Министерство юстиции РФ выдвинуло требование к "Крымской центральной коллегии адвокатов" исключить из своих рядов адвоката-правозащитника Эмиля Курбединова по подозрению в его причастности к "экстремистской деятельности". Перед этим, тоже в декабре, суд приговорил Курбединова к пяти дням ареста за старый, 2013 года, сообщение в соцсетях о митинге "Хизб ут-Тахрир" в Крыму.