О слежке за Йованович знал партнер Джулиани

Речь идет о переписке помощника Джулиани в мессенджере WhatsApp в марте 2019 года с неким Робертом Хайдом. Как пишет газета, он был связан с лицами в Украине, которые вели слежку за Йованович.

Связанный с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани американский бизнесмен Лев Парнас знал о слежке за послом США в Украине Мари Йованович. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные, которые хранились в смартфоне Парнаса и были переданы демократам в Конгрессе.

"Они желают помочь, если вам и нам понравится цена", - написал Хайд.

При этом газета не указывает, кто именно и с какой целью следил за Йованович.

Издание отмечает, что речь идет о переписке, которую адвокат Парнаса Джозеф Бонди передал вместе с фотографиями и другими материалами демократам в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.