Лечение украинцев в "Феофании" разрешил Зеленский

В соответствии с указом Кабинет министров и Государственное управление делами должны "в трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами".

Президент Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении доступности для граждан медицинской помощи, предоставляемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Указ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.