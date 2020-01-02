От продажи "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома" отказался Кабмин

В частности, законопроект предлагает утвердить перечень объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации.

В список войдут 22 объекта, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав не может быть менее 50%+1 акция. Также приватизации не будут подлежать 135 объектов, в уставных капиталах которых доля государственных корпоративных прав составляют 100%.

Кабинет министров Украины отказался от приватизации "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Энергоатома". Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который есть в распоряжении РБК-Украина и сегодня будет рассмотрен на заседании правительства.