Путин предложил Медведеву новую должность

Путин сказал, что доволен работой российского Кабмина.

По его словам, "чиновникам удалось сделать не все, но это и не было возможно". Он также поручил им исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Президент России Владимир Путин после того, как премьер страны Дмитрий Медведев объявил об отставке, решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ему эту должность. Об этом сообщают росСМИ.

Ранее сообщалось, что правительство РФ подало в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции.

Отметим, Дмитрий Медведвев был на посту премьера РФ 8 лет. Он был председателем правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года.



